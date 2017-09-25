Эксперты Люксембургского форума обсудят ситуацию с ядерным оружием в КНДР

Конференция, созванная по инициативе Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. Архивное фото

Конференция, созванная по инициативе Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. Архивное фото

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Выработка рекомендаций к возобновлению шестисторонних переговоров по северокорейскому ядерному оружию станет одной из основных задач Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, сообщил РИА Новости президент этой организации Вячеслав Кантор.

Юбилейная конференция с участием ведущих мировых экспертов пройдет 9-10 октября 2017 года в Париже.

Основное внимание будет уделено укреплению режима ядерного нераспространения, анализу угроз "ядерного" терроризма и ключевым региональным проблемам нераспространения, включая Северную Корею, Иран и Пакистан.

"Следует немедленно возобновить шестисторонние переговоры по северокорейскому ядерному оружию и соответствующей ядерной программе. Необходимо, пока не поздно, принудить руководство Северной Кореи отказаться от дальнейших испытаний ядерного оружия и ракет большой дальности", — сказал в этой связи Вячеслав Кантор.

В работе Люксембургского форума в Париже примут участие более 60 ведущих международных экспертов в сфере международной безопасности.

Это, в частности, профессор Стэнфордского университета, экс-министр обороны США Уильям Перри; председатель Совета директоров Института глобальных изменений, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр; вице-президент фонда NTI, бывший министр обороны Великобритании Дес Браун, президент Российского совета по международным делам, экс-министр иностранных дел РФ Игорь Иванов.

В августе 2017 года в состав Наблюдательного совета Международного Люксембургского форума также вошел бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии Генри Киссинджер.

Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан решением Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы, состоявшейся 24-25 мая 2007 года в Люксембурге. Он является одной из наиболее крупных неправительственных организаций, объединяющих ведущих мировых экспертов в области нераспространения ядерного оружия, сокращения и ограничения вооружений.

В 2017 году форуму исполняется 10 лет. С момента образования Люксембургский форум провёл за 10 лет 25 конференций, семинаров и рабочих встреч в Москве, Вашингтоне, Люксембурге, Берлине, Риме, Вене, Праге, Женеве, Варшаве, Стокгольме и других городах мира.