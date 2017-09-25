Эксперты Люксембургского форума обсудят ситуацию с ядерным оружием в КНДР

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Выработка рекомендаций к возобновлению шестисторонних переговоров по северокорейскому ядерному оружию станет одной из основных задач Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, сообщил РИА Новости президент этой организации Вячеслав Кантор.
Основное внимание будет уделено укреплению режима ядерного нераспространения, анализу угроз "ядерного" терроризма и ключевым региональным проблемам нераспространения, включая Северную Корею, Иран и Пакистан.
"Следует немедленно возобновить шестисторонние переговоры по северокорейскому ядерному оружию и соответствующей ядерной программе. Необходимо, пока не поздно, принудить руководство Северной Кореи отказаться от дальнейших испытаний ядерного оружия и ракет большой дальности", — сказал в этой связи Вячеслав Кантор.
В работе Люксембургского форума в Париже примут участие более 60 ведущих международных экспертов в сфере международной безопасности.
В августе 2017 года в состав Наблюдательного совета Международного Люксембургского форума также вошел бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии Генри Киссинджер.
В 2017 году форуму исполняется 10 лет. С момента образования Люксембургский форум провёл за 10 лет 25 конференций, семинаров и рабочих встреч в Москве, Вашингтоне, Люксембурге, Берлине, Риме, Вене, Праге, Женеве, Варшаве, Стокгольме и других городах мира.