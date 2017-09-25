Выборы в ФРГ не повлияют на программу помощи Греции, заявили в Еврогруппе

АФИНЫ, 25 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Председатель Еврогруппы Йерун Дейссельблум заявил, что все договоренности, достигнутые на Еврогруппе, будут соблюдаться, и выборы в Германии не смогут изменить эти решения.

"Выборы в стране еврозоны не могут изменить решения, принятые в рамках Еврогруппы. Все, что было согласовано министрами финансов еврозоны, будет выполняться", — заявил Дейссельблум на пресс-конференции в Афинах после переговоров с министром финансов Греции Эвклидом Цакалотосом, отвечая на вопрос о возможных последствиях для греческой программы итогов выборов в Германии.

По слова Дейссельблума, цель состоит в том, чтобы завершить третью оценку программы реформ к концу года. Он добавил, что хотел бы, чтобы к концу третьего меморандума Греция вышла из программы помощи и могла принимать решения о своём будущем самостоятельно.

"Греция — полноценный член Еврозоны, и это была моя главная цель в течение моего пятилетнего срока в качестве президента Еврогруппы", — сказал Дейссельблум, срок полномочий которого завершается в конце года.

"Это последняя программа. По этому вопросу есть полное согласие",- сказал он.

Он сказал также, что после завершения третьей программы помощи Европейский механизм будет вести мониторинг ситуации в Греции.

"Надзор — это механизм раннего предупреждения, будет действовать, если что-то пойдет не так",- сказал Дейссельблум.

Председатель Еврогруппы заявил также, что доверие к греческой экономике возвращается.

Греция с 2010 года получает финансирование по программам помощи — Греция получает кредиты на обслуживание гигантского внешнего долга в обмен на реформы и "политику затягивания поясов". Сейчас действует третья программа помощи объемом 86 миллиардов евро. Она истекает в августе 2018 года. Правительство Греции ставит целью к этому времени вернуться на международные финансовые рынки и получать кредиты там.