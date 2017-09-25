Поставки российских ЗРС С-400 в Турцию начнутся в течение двух лет

АНКАРА, 25 сен — РИА Новости. Поставки зенитных ракетных систем С-400 российского производства в Турцию начнутся в течение двух лет, заявил замглавы Секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) Исмаил Демир.

Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила ранее пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400.

"Множество сообщений на эту тему приводят к еще большей путанице. Конечно, дата начала поставок определена. Пока не хочу называть определенную дату, поскольку ведутся переговоры с российской стороной, чтобы приблизить ее. Но могу сказать, что поставки начнутся в течение как минимум двух лет", — цитирует Демира агентство Anadolu.