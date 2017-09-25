МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Решать палестино-израильскую проблему необходимо через прямой диалог, Россия готова этому содействовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Решать эту проблему необходимо через прямой палестино-израильский диалог на основе резолюций ООН. Россия как участница ближневосточного квартета готова активно содействовать этому в тесном сотрудничестве с региональными государствами", — сказал он на приеме по случаю мусульманского нового года.
По словам Лаврова, Москва выступает за преодоление раскола среди палестинцев и отмечает активную роль Египта в решении этой задачи.
"Стремимся и сами вносить свой вклад в восстановление единства палестинского народа", — отметил он.