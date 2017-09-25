Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на приеме в МИД России по случаю мусульманского нового года. 25 сентября 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на приеме в МИД России по случаю мусульманского нового года. 25 сентября 2017

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Решать палестино-израильскую проблему необходимо через прямой диалог, Россия готова этому содействовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Решать эту проблему необходимо через прямой палестино-израильский диалог на основе резолюций ООН. Россия как участница ближневосточного квартета готова активно содействовать этому в тесном сотрудничестве с региональными государствами", — сказал он на приеме по случаю мусульманского нового года.

По словам Лаврова, Москва выступает за преодоление раскола среди палестинцев и отмечает активную роль Египта в решении этой задачи.

"Стремимся и сами вносить свой вклад в восстановление единства палестинского народа", — отметил он.

Израиль и Палестина прервали мирный диалог в 2014 году. Неоднократные попытки международных посредников вернуть их за стол переговоров пока не имеют успеха. Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами.