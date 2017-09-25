Порошенко назначил государственную стипендию осужденному в России Сенцову

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назначил государственные стипендии деятелям культуры и искусства, в том числе осужденному в РФ за подготовку терактов в Крыму режиссеру Олегу Сенцову, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
По данным пресс-службы, двухлетние стипендии также получили ряд деятелей украинской культуры. Девять стипендиатов будут получать выплаты пожизненно.
Украинский режиссер Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.