Порошенко назначил государственную стипендию осужденному в России Сенцову

Олег Сенцов на первом основном слушании по делу о терактах в Крыму в зале Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростов-на-Дону. Архивное фотоерактов. 25 мая 2015

Олег Сенцов на первом основном слушании по делу о терактах в Крыму в зале Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростов-на-Дону. Архивное фотоерактов. 25 мая 2015

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назначил государственные стипендии деятелям культуры и искусства, в том числе осужденному в РФ за подготовку терактов в Крыму режиссеру Олегу Сенцову, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко назначил государственные стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства. Среди стипендиатов — незаконно заключенный в России режиссер Олег Сенцов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, двухлетние стипендии также получили ряд деятелей украинской культуры. Девять стипендиатов будут получать выплаты пожизненно.

Украинский режиссер Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.