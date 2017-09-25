В соцсетях возмутились плакатом "Альтернативы для Германии" о татарах

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Пользователи соцсетей возмутились русскоязычным агитационным плакатом немецкой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

Речь идет о плакате, на котором написано: "Незваный гость хуже татарина. Защищать границы, высылать исламистов". Представители AfD подтвердили Sputnik Deutschland, что это не фейк.

Некоторые обвинили AfD в нацистских замашках, кто-то отметил, что "за татар обидно". Кроме того, от внимания пользователей не ускользнуло и то, что слово "незваный" на плакате написано с ошибкой.

"Не званный гость хуже татарина"

Нацистские замашки pic.twitter.com/OIs28qCmVd — Гражданин мира (@pharaon_01) September 25, 2017

​​По итогам выборов в Германии партия AfD набрала 12,6% голосов, обогнав Свободную демократическую партию, "Левых" и "Зеленых". Она получит 94 места в бундестаге.