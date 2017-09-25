ВВС НАТО девять раз за неделю сопроводили самолеты из РФ, заявили в Литве

ВИЛЬНЮС, 25 сен — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, за неделю девять раз поднялись в международное воздушное пространство над Балтикой с целью сопровождения российских самолетов, сообщает в понедельник пресс-служба министерства обороны Литвы.
С 1 сентября миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии выполняют истребители ВВС США F-15 Eagle с авиационной базы, расположенной в литовском городе Шяуляй. До этого миссию в Литве осуществляли ВВС Польши с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon.
"Истребители ВВС НАТО 18-24 сентября… девять раз поднялись в международное воздушное пространство над Балтийским морем для опознания и сопровождения самолетов РФ", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Как сообщает Минобороны, истребители на прошлой неделе поднимались в международное воздушное пространство над Балтикой ежедневно, со вторника по пятницу.
Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.