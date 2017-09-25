Неизвестные сожгли библиотеку и кабинет директора в школе под Парижем

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Неизвестные в ночь на понедельник подожгли две школы в парижском пригороде Онэ-су-Буа, сообщили городские власти.

Сообщается, что злоумышленники забросали учебные заведения самодельными зажигательными устройствами.

"Полностью сгорела школьная библиотека, нанесен ущерб кабинету директора", — говорится в заявлении мэрии. В здании соседней школы нападавшие разбили окно, но заброшенные туда "бомбы" не воспламенились.

Мотивы нападения пока не установлены. Полиция ведет расследование инцидента.