В головном офисе British Petroleum в Баку произошел пожар

БАКУ, 25 сен – РИА Новости. Пожар в здании, где расположен головной офис компании British Petroleum (ВР) в Баку, потушен, пострадавших нет, сообщила в понедельник пресс-служба МЧС Азербайджана.

Ранее СМИ сообщили о задымлении в головном офисе компании ВР в Баку, сотрудники были эвакуированы.

"Задымление… было связано с возгоранием оборудования на первом этаже. Загорелось компьютерное оборудование в комнате на первом этаже в 16-этажном административном здании на территории Сабаильского района Баку. Комната и другое оборудование были защищены от распространения огня. Пожар был потушен в 12.38 по мск, пострадавших нет", — сообщили в МЧС.

Как заявили РИА Новости в компании, в настоящее время все сотрудники вернулись на место работы.