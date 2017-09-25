Белоруссия будет наблюдать за военными учениями в Польше и Швеции

Флаг Белоруссии во время празднования Дня Независимости в Минске. Архивное фото

Флаг Белоруссии во время празднования Дня Независимости в Минске. Архивное фото

МИНСК, 25 сен — РИА Новости. Представители Белоруссии с 25 по 27 сентября примут участие в наблюдении за военными учениями в Швеции и Польше, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны страны.

"С 25 по 27 сентября по два представителя вооруженных сил Белоруссии примут участие в наблюдении за многонациональным учением "Аврора-2017" на территории Королевства Швеции (задействовано около 12 тысяч военнослужащих) и за многонациональным учением Dragon-2017 на территории Республики Польши (задействовано около 17 тысяч военнослужащих)", — говорится в сообщении.

Представители Белоруссии проведут инспекцию указанного района на территории Польши в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.