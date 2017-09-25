"Зеленые" заявили, что не позволят "АдГ" определять повестку бундестага

БЕРЛИН, 25 сен – РИА Новости. "Зеленые" не позволят правой "Альтернативе для Германии" определять повестку дня бундестага, заявила сопредседатель партии "Зеленые" Катрин Гёринг-Эккардт.
По ее словам, "Зеленые" буду препятствовать всему, что наносит вред демократии Германии и разделяет страну.
"Мы не позволим, чтобы АдГ определяла повестку дня и влияла на дебаты в немецком бундестаге", — сказала она журналистам.
Бундестаг нового созыва на несколько десятков мандатов больше предыдущего (709 вместо 631), прежде всего из-за того, что при расчете впервые распределялись так называемые "компенсирующие" мандаты, чтобы состав бундестага точнее отвечал воле избирателей. Необходимое для избрания канцлера и формирования правительства большинство — 355 депутатов. "Ямайка" — единственный приемлемый вариант правительственной коалиции, из ХДС/ХСС, "Зеленых" и СвДП – собирает 393 кресла.