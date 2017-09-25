Конфликт между паломниками-хасидами произошел в украинской Умани

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Конфликт возник между паломниками-хасидами в городе Умань Черкасской области, пострадал мужчина, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года. Порядок в это время в городе обеспечивали более 500 полицейских.

"В Уманский отдел полиции поступило сообщение о том, что в приемное отделение Уманской городской больницы с телесными повреждениями в виде проникающего ножевого ранения доставлен 42-летний хасид, гражданин Израиля. Как было установлено, при общении с потерпевшим между ним и другим хасидом возник конфликт, в результате которого мужчина нанес потерпевшему ножевое ранение", — говорится в сообщении полиции.

По данным ведомства, в причастности к инциденту подозревается 52-летний гражданин Израиля, его задержали. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение", ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.