В США студента по ошибке заперли в пещере на три дня без еды и воды

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Лукаса Кавару, 19-летнего студента Университета Индианы, по ошибке заперли в пещере на 58 часов без еды и воды, сообщает канал Fox59. Чтобы выжить, ему пришлось слизывать влагу со стен.

Во время экскурсии, организованной местным спелеологическим клубом, Кавара отделился от группы, и когда добрался до выхода, обнаружил на воротах замок.

Bats, salamanders, crayfish, and beetles were Lukas Cavar’s only company while he was stuck in an Indiana cave. https://t.co/V2bvL594me pic.twitter.com/zudaH6WZcy — The Boston Globe (@BostonGlobe) September 25, 2017

​По словам студента, его телефон не ловил сигнал, поэтому он часами пытался до кого-нибудь докричаться, но безуспешно.

Большую часть времени, проведенного в пещере, Кавар разговаривал сам с собой, спал и искал воду.

"Как только я заметил капли воды на стенах пещеры, мне стало ясно, что я должен делать", — рассказал он.

В интервью Indiana Daily Student Кавар также отметил, что напечатал в телефоне прощальные послания для своих родных и близких. Кроме того, он был готов есть сверчков.

В пещере он оказался в воскресенье. В понедельник родители забили тревогу, не получив от него ответа на смски. Во вторник члены спелеологического клуба вернулись за ним.

"Они были изрядно потрясены, — описывает момент спасения Кавар. — Они ведь чуть не убили меня. Не могу даже представить, какую вину они испытывали".