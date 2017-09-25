"Зеленые" оценили переговоры о формировании новой коалиции в бундестаге

БЕРЛИН, 25 сен – РИА Новости. Переговоры о формировании новой правительственной коалиции между ХДС/ХСС, Свободной демократической партий и "Зелёными" буду сложными, заявила сопредседатель партии "Зеленые" Катрин Гёринг-Эккардт.
"Переговоры четырёх партий — с участием ХДС, ХСС… СвДП и нами будут сложными", — заявила она журналистам в понедельник.
Бундестаг нового созыва на несколько десятков мандатов больше предыдущего (709 вместо 631), прежде всего из-за того, что при расчете впервые распределялись так называемые "компенсирующие" мандаты, чтобы состав бундестага точнее отвечал воле избирателей. Необходимое для избрания канцлера и формирования правительства большинство — 355 депутатов. "Ямайка" — единственный приемлемый вариант правительственной коалиции, из ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демпартии – собирает 393 кресла