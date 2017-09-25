"Зеленые" оценили переговоры о формировании новой коалиции в бундестаге

Сторонники партии Зеленых во время подсчета голосов на выборах в Германии. 24 сентября 2017

Сторонники партии Зеленых во время подсчета голосов на выборах в Германии. 24 сентября 2017

БЕРЛИН, 25 сен – РИА Новости. Переговоры о формировании новой правительственной коалиции между ХДС/ХСС, Свободной демократической партий и "Зелёными" буду сложными, заявила сопредседатель партии "Зеленые" Катрин Гёринг-Эккардт.

"Переговоры четырёх партий — с участием ХДС, ХСС… СвДП и нами будут сложными", — заявила она журналистам в понедельник.

В воскресенье в Германии прошли выборы в бундестаг. Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).

Бундестаг нового созыва на несколько десятков мандатов больше предыдущего (709 вместо 631), прежде всего из-за того, что при расчете впервые распределялись так называемые "компенсирующие" мандаты, чтобы состав бундестага точнее отвечал воле избирателей. Необходимое для избрания канцлера и формирования правительства большинство — 355 депутатов. "Ямайка" — единственный приемлемый вариант правительственной коалиции, из ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демпартии – собирает 393 кресла