В Европе появятся объединения народных дипломатов-друзей Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. В четырех европейских странах появятся зарегистрированные объединения народных дипломатов-друзей российского Крыма, сообщил глава немецкой национально-культурной автономии республики Юрий Гемпель.
Он подчеркнул, что за последние три года Крым существенно нарастил корпус народных дипломатов в различных странах мира.
По его словам, в данные объединения войдут достойные люди.
"В ближайшее время мы подпишем совместный договор о сотрудничестве с одной главной целью: налаживание дружеских отношений между нашими странами — а проще говоря, между Россией и Европой — и, конечно, снятие санкций", — сказал Гемпель.