Песков рассказал, когда Путин даст оценку выборам в Германии

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин даст оценку результатам выборов в Германии после подведения итогов, в Кремле будут внимательно отслеживать все процессы, связанные с дальнейшим формированием правительства ФРГ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы внимательно наблюдаем за информацией, которая поступает из Германии. Результаты анализируются, и, конечно, президент, как будет формализована вся информация, даст оценку. В целом, блок Меркель победил на выборах, предстоит формирование правительства, мы будем очень внимательно отслеживать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают итоги выборов в Германии, считают ли результаты победой или поражением Ангелы Меркель.

Песков отметил, что Германия всегда являлась очень важным партнером РФ в сфере торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, в связи с чем все происходящее там представляет для России особенный интерес.

Парламентские выборы в Германии прошли 24 сентября. Согласно окончательным данным немецкого Центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись самого плачевного результата в истории. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" - 9,2% (69 мест) и "Зеленые" - 8,9% (67 мест).