В Брюсселе полиция провела обыски по делу об "иностранных бойцах"

БРЮССЕЛЬ, 25 сен — РИА Новости, Владимир Добровольский. Бельгийская полиция провела в понедельник обыски в трех коммунах Брюсселя и одной коммуне провинции Фламандский Брабант по делу об "иностранных бойцах", уехавших воевать в Сирию в 2014 году, сообщил РИА Новости официальный представитель федеральной прокуратуры Бельгии Эрик Ван дер Сипт.

"Прошли обыски по восьми адресам. Пять из них находятся — в Моленбеке, один — в Жетт, один — в Андерлехте и один — в Ассе. Они проведены в рамках расследования в отношении лиц, уехавших в Сирию в 2014 году", — сказал Сипт.

Отвечая на вопрос, был ли кто-то задержан, он сказал: "Насколько мне известно, нет".

Бельгийское издание Derniere Heure сообщило, что в ходе обысков полицейские изъяли вещественные доказательства. Однако, как заявил Ван дер Сипт, находки не представляют собой "ничего особенного".

Как ранее сообщалось в докладе федеральной полиции Бельгии, только в 2016 году в стране было заведено 368 дел о так называемых иностранных бойцах — лицах, отправившихся или собиравшихся отправиться в "горячие точки" для участия в боевых действиях на стороне террористов.