Саакашвили обжалует решение о штрафе за незаконное пересечение границы

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Защита экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили обжалует в апелляционном суде решение Мостиского районного суда Львовской области, который признал политика виновным в незаконном пересечении украинской границы, заявил в понедельник РИА Новости его адвокат Павел Богомазов.
"Естественно, мы будем обжаловать это решение, но для этого нам необходимо ознакомиться с полным текстом судебного решения", — сказал Богомазов. Как сообщил адвокат, по украинскому законодательству, у сторон есть десять дней на обжалование такого судебного решения.
Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.
Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.