КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук считает, что введение миротворческой миссии ООН в Донбасс с целью обеспечения деятельности СММ ОБСЕ поможет добиться долгосрочного прекращения огня и продвинуться в процессе урегулирования конфликта.

"Я твердо убежден: участие миротворческой миссии ООН с целью обеспечения деятельности СММ ОБСЕ (не только на линии соприкосновения, но и там, где сегодня осуществляется наблюдательная функция согласно мандату ОБСЕ и минским соглашениям) является качественно новым подходом для мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Это позволит получить тот результат, которого мы не можем добиться уже более двух с половиной лет: долгосрочное прекращение огня, сохранение стабильного, постоянно действующего перемирия, что даст возможность перейти к конструктивному диалогу и обсуждению путей реализации всех пунктов (в том числе и политической части) "Комплекса мер по выполнению минских соглашений", — заявил Медведчук, слова которого приводятся на сайте движения в понедельник.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.