Выборы в Германии показали сдвиг в сторону альтернативы, считает Пушков

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Выборы в Германии показали сдвиг в сторону альтернативы, так как партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель получила меньше, чем прогнозировалось, а "Альтернатива для Германии" - наоборот, считает российский сенатор Алексей Пушков.

По данным подсчета голосов во всех 299 избирательных округах, блок ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель получил 33% голосов, Социал-демократическая партия Германии - 20,5%, правая "Альтернатива для Германии" - 12,6%, Свободная демократическая партия - 10,7%, "Левые" - 9,2%, "Зеленые" - 8,9%. Данные опубликованы на сайте Федеральной избирательной комиссии.

"ФРГ: сдвиг в сторону альтернативы. Партия Меркель получила меньше, а "Альтернатива" - больше, чем им предвещали. Цена политики "открытых дверей", - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Выборы в бундестаг прошли в Германии 24 сентября. Альянс ХДС/ХСС получит в новом составе бундестага 246 кресел (ранее 311), СДПГ - 153 (ранее 193). "Альтернатива для Германии" сформирует третью по величине фракцию (94 кресла), вернувшаяся в парламент после неудачи на прошлых выборах Свободная демократическая партия получает 80 мест. Фракция "Левых" увеличивается до 69 мандатов (ранее 64), фракция "Зеленых" - до 67 (ранее 63).