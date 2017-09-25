Венесуэла направила гумпомощь в пострадавшую от землетрясения Мексику

Пункт раздачи бесплатной еды спасателям и пострадавшим от землетрясения в Мексике

Пункт раздачи бесплатной еды спасателям и пострадавшим от землетрясения в Мексике

МЕХИКО, 25 сен — РИА Новости. Венесуэла отправила гуманитарную помощь в Мексику, пострадавшую от сильного землетрясения, сообщил в воскресенье глава МВД южноамериканской страны Нестор Ревероль.

"От имени нашего президента Николаса Мадуро и в знак солидарности с народом Мексики направляем 10,4 тонны гуманитарной помощи", — написал Ревероль в своем микроблоге в Twitter.

Отправке груза не помешал ни серьезный кризис с обеспечением населения товарами повседневного спроса, наблюдающийся в Венесуэле, ни противоречия двух стран на фоне политического кризиса в Венесуэле. Ранее президент Мадуро называл своего мексиканского коллегу Энрике Пенью Ньето трусом и служащим, обесчещенным главой США Дональдом Трампом. Мексика, в свою очередь, отказалась признавать результаты выборов в национальное учредительное собрание Венесуэлы, пообещала передать США данные о счетах венесуэльских чиновников и присоединилась к американским санкциям в отношении ряда чиновников из южноамериканской страны.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике в минувший вторник. Мощные толчки землетрясения на юге страны дошли и до Мехико, где разрушены десятки домов. Впоследствии сообщалось еще о двух землетрясениях магнитудой 5,8 и 6,1. Общее число жертв стихии, по последним данным, достигло 318 человек.