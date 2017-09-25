Макрон поздравил Меркель с победой на выборах по телефону

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон по телефону поздравил канцлера ФРГ Ангелу Меркель после выборов в бундестаг, заявив, что продолжит сотрудничество с Германией.

"Я позвонил Ангеле Меркель, чтобы ее поздравить. Мы со всей решимостью продолжим наше сотрудничество, существенное для Европы и для наших стран", - написал Макрон в своем микроблоге в Twitter

В воскресенье в Германии состоялись выборы в бундестаг.

Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с канцлером Ангелой Меркель набирает 26,5% голосов, ее ключевой партнер баварская партия ХСС - 7,9% голосов, Социал-демократическая партия Германии - 20,8%, свидетельствуют данные немецкого центризбиркома по результатам подсчета голосов в 227 из 299 избирательных округов.