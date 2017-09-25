Ссора Трампа и NFL об акциях во время исполнения гимна вызвала протесты

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Игроки Национальной футбольной лиги (NFL) провели ряд акций протеста в ходе воскресных игр на фоне размолвки с президентом Дональдом Трампом, который потребовал увольнять спортсменов, избирающих для протеста национальный гимн США.

По подсчетам агентства Ассошиэйтед Пресс , более 130 игроков NFL в ходе исполнения гимна на воскресных матчах сидели, преклоняли колени или поднимали вверх сжатые кулаки в знак протеста. Клуб "Питтсбург Стилерз" остался в раздевалке на время исполнения гимна в полном составе, не считая одного игрока. Протесты с коленопреклонением, по мысли участников, должны напоминать об эпохе рабства в США и о том, что неравенство между белыми и афроамериканцами до сих пор не преодолено. Трамп заявляет, что подобные протесты — это проявление неуважения к стране. Руководство NFL при этом заявило, то Трамп сеет рознь между гражданами США.

Трамп в ответ написал в микроблоге в Twitter: "Стоять со сложенными руками хорошо, а становиться на колени неприемлемо. Плохие рейтинги!"

На импровизированной пресс-конференции на военно-воздушной базе Эндрюс Трамп отверг заявления одного из журналистов, что он разжигает расовую рознь. "Это не имеет никакого отношения к расе… Это связано с уважением к нашей стране и флагу", — сказал Трамп.

Также президент США нашел замену баскетбольному клубу "Голден Стейт Уорриорз", который отказался приехать в Белый дом на традиционный прием для чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). По заявлению Трампа, он пригласит к себе в гости команду Национальной хоккейной лиги (NHL) "Питтсбург Пингвинз".