Глава МИД Германии одержал победу в своем округе

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль с женой на избирательном участке в Госларе, Германия. 24 сентября 2017

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль с женой на избирательном участке в Госларе, Германия. 24 сентября 2017

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль одержал победу в округе Зальцгиттер-Вольфенбюттель в ходе выборов в бундестаг, свидетельствуют данные немецкого центризбиркома.

По данным ЦИК, в округе Социал-демократическая партия Германии набрала 42,8% голосов. На втором месте Христианско-демократический союз (ХДС) с 29,1%. За "Альтернативу для Германии" проголосовали 11,9% избирателей, за "Левых" 6,0%, за Свободную демократическую партию 4,7% и за "Зеленых" 4,3%.

Выборы в бундестаг состоялись в Германии в воскресенье.