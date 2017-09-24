Меркель не боится возможного расследования своей миграционной политики

БЕРЛИН, 24 сен – РИА Новости. Лидер альянса ХДС/ХСС и действующий канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не боится возможного парламентского расследования своей миграционной политики, предложенного ранее правой "Альтернативой для Германии".

Ранее кандидат от АдГ Вальдемар Биркле заявил, что его партия в случае прохода в бундестаг намерена запустить комиссию по расследованию "политики открытых дверей" Меркель.

"Я не боюсь расследования в рамках какого бы то ни было комитета", - сказала Меркель в прямом эфире телеканала ARD.

Ранее Меркель, которая подверглась критике со стороны оппозиции и части своих сторонников за "политику открытых дверей" в отношении беженцев, неоднократно заявляла о том, что кризис 2015 года не должен повториться в Германии. В 2015 году в ФРГ прибыли почти 900 тысяч беженцев и мигрантов. Часть из них получила отказ в предоставлении убежища, им предстоит депортация.