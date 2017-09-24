Член ЦИК РФ: выборы в ФРГ повлияют на европейское электоральное общество

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Выборы в бундестаг повлияют на общеевропейское электоральное пространство, после недавнего спада интереса населения к федеральным избирательным кампаниям можно ожидать роста явки на выборах в ближайшие месяцы, включая выборы президента России, считает член ЦИК РФ Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

"Эти выборы показали не только немецкий характер и ответственность, прежде всего, политическую ответственность за государство под названием Германия, но они показали, что эти выборы - и я в этом уверен - начнут влиять на общеевропейское электоральное пространство", - сказал Лихачев РИА Новости.

Отметив высокую явку на воскресных выборах в парламент Германии, собеседник агентства напомнил, что несколько последних избирательных кампаний, в частности недавние выборы во Франции, характеризовались очень резким спадом электорального интереса населения к выборам - и президентским, и парламентским.

"У меня возникает такое ощущение, что конец 2017 года и, особенно, 2018 год, включая президентские выборы в Российской Федерации, будут показывать, что процент явки на выборах и референдумах будет расти", - предположил член ЦИК РФ.

"Исходя из того политического урока, который демонстрирует в эти часы и минуты Германия, население должно себя почувствовать и почувствует ответственным за улучшение жизни, за укрепление государственного суверенитета, за благоприятное позиционирование своей страны на международной арене", - добавил он.