МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Блок ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером Германии Ангелой Меркель не набрал большинства, достаточного для формирования кабмина, свидетельствуют данные exit poll таблоида Bild.

Всего в бундестаг проходят шесть партий. Альянс Меркель лидирует на выборах в немецкий парламент с 32,5% голосов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает на выборах 20%.

Помимо ХДС/ХСС и СДПГ, это следующие партии: "Альтернатива для Германии", которая получает 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) - 10,5%, "Зеленые" - 9,5%, "Левые" - 9%, свидетельствуют данные exit poll. По итогам выборов в бундестаг будет сформировано новое правительство Германии и назначен канцлер.