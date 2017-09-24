СМИ: мэр Лондона сообщил о предотвращении семи терактов в Великобритании

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан сообщил, что британские правоохранители предотвратили семь террористических атак с марта текущего года, сообщает газета Guardian.

По словам мэра, такое же количество атак было предотвращено за предыдущие четыре года, что свидетельствует о "положительных сдвигах" в работе правоохранителей.

Ранее полиция Лондона сообщала, что смогла предотвратить шесть атак за несколько месяцев.

На прошлой неделе в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.