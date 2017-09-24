Мексиканские марьячи поют в помощь пострадавшим от землетрясения

МЕХИКО, 24 сен – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Традиционные мексиканские музыканты – марьячи – решили внести свой посильный вклад в помощь пострадавшим от землетрясения и поют свои песни не за деньги, а в обмен на товары для нуждающихся.

Центром марьячи в Мехико считается площадь Гарибальди, расположенная неподалеку от главного проспекта города Реформы. Там всегда собираются сотни марьячи, предлагающих свои услуги всем желающим.

В субботу десятки из них собрались вместе и начали исполнять знаменитые произведения, такие как Cielito lindo (Прекрасное небушко), прося взамен питьевую воду, консервы, медикаменты. Фактически они создали на площади Гарибальди свой собственный центр по сбору помощи, которых в Мехико за последние дни появилось сотни во всех районах.

В ходе выступления, длившегося два часа, музыкантам удалось собрать целый грузовик помощи, которая будет направлена в один из пострадавших от стихии районов страны.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Мощные толчки землетрясения на юге страны дошли и до Мехико, где разрушены десятки домов. Впоследствии сообщалось еще о двух землетрясениях магнитудой 5,8 и 6,1. Общее число жертв стихии, по последним данным, достигло 318 человек.