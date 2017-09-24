Министр обороны Чехии прокомментировал словесную перепалку между США и КНДР

Постоянный представитель КНДР при ООН Ча Сон Нам на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017

Постоянный представитель КНДР при ООН Ча Сон Нам на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017

ПРАГА, 24 сен – РИА Новости, Александр Куранов. В словесной перепалке между Вашингтоном и Пхеньяном идет своего рода психологическая война, переговоры должны остудить страсти, заявил в воскресенье глава минобороны Чехии Мартин Стропницкий, выступая по республиканскому ТВ.

"Угрожающие высказывания с обеих сторон нельзя недооценивать, но я надеюсь, что в данном случае США и КНДР лишь меряются силами. Всегда есть место для переговоров и охлаждения "горячих голов", — сказал Стропницкий.

Проблема, кроме прочего, заключается и в том, что на одной стороне находится партнер, который уважает правила (политической игры), а против него стоит партнер, который непредсказуем, добавил министр. "Во втором случае я имею в виду, естественно, КНДР", — уточнил он.

Стропницкий считает, что введение новых санкций против Пхеньяна не имеет смысла. "В КНДР люди уже длительное время вынуждены жить в таком жалком состоянии, на таком низком уровне, что, наверное, выдержат всё что угодно. Вряд ли новые санкции приведут к прорыву (в переговорах)", — сказал глава чешского военного ведомства.

На нынешней неделе президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Северокорейский лидер Ким Чен Ын ответил личным заявлением, в котором высказал ответные угрозы Трампу. В августе и сентябре Совбез ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна, США также ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.