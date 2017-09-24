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В мире

Министр обороны Чехии прокомментировал словесную перепалку между США и КНДР

18:5324.09.2017
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© REUTERS / Brendan McdermidПостоянный представитель КНДР при ООН Ча Сон Нам на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017Постоянный представитель КНДР при ООН Ча Сон Нам на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017
© REUTERS / Brendan Mcdermid

ПРАГА, 24 сен – РИА Новости, Александр Куранов. В словесной перепалке между Вашингтоном и Пхеньяном идет своего рода психологическая война, переговоры должны остудить страсти, заявил в воскресенье глава минобороны Чехии Мартин Стропницкий, выступая по республиканскому ТВ.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным

"Угрожающие высказывания с обеих сторон нельзя недооценивать, но я надеюсь, что в данном случае США и КНДР лишь меряются силами. Всегда есть место для переговоров и охлаждения "горячих голов", — сказал Стропницкий.

Проблема, кроме прочего, заключается и в том, что на одной стороне находится партнер, который уважает правила (политической игры), а против него стоит партнер, который непредсказуем, добавил министр. "Во втором случае я имею в виду, естественно, КНДР", — уточнил он.

Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Трамп ответил на речь главы МИД КНДР, назвавшего его психически больным

Стропницкий считает, что введение новых санкций против Пхеньяна не имеет смысла. "В КНДР люди уже длительное время вынуждены жить в таком жалком состоянии, на таком низком уровне, что, наверное, выдержат всё что угодно. Вряд ли новые санкции приведут к прорыву (в переговорах)", — сказал глава чешского военного ведомства.

На нынешней неделе президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Северокорейский лидер Ким Чен Ын ответил личным заявлением, в котором высказал ответные угрозы Трампу. В августе и сентябре Совбез ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна, США также ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Андрей Андреев
Ай, ай, Мартин, разве можно так говорить про Трампа? Говоря что Трамп непредсказуем и не соблюдает правила игры можно нарваться на заявление пресс-секретаря Трампа, что флот США подойдет к берегам Чехии и объяснит каковы правила игры и как должен холоп говорить про своего господина.
19:20
24.09.2017
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RUKAPOMOHI
""Во втором случае я имею в виду, естественно, КНДР", — уточнил он." А в первом - естественно - США, "который уважает правила (политической игры)".
Про "уважение" расскажите жителям: Ирака, Ливии, Сирии, Донбасса, Югославии, Кореи, и прочим.
19:18
24.09.2017
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