Ураган "Мария" продвигается к северу вдоль атлантического побережья США

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Ураган "Мария" второй категории мощности продвигается к северу вдоль атлантического побережья США, сообщил в воскресенье Национальный центр предупреждения ураганов США.

"Ураган "Мария" слегка ослабел по мере перемещения на север. Его следует отслеживать на протяжении побережья Каролины и Среднеатлантического побережья", — говорится в сообщении.

Сейчас центр урагана находится в Атлантическом океане в 765 километрах к юго-востоку от мыса Хаттерас в Северной Каролине. Максимальная постоянная скорость ветра достигает 165 километров в час.

В результате урагана, по разным оценкам, погибли более 50 человек — в Пуэрто-Рико, Доминике, Гваделупе, Гаити и Американских Виргинских островах, а также в Доминиканской республике. В момент прохождения над Пуэрто-Рико ураган достигал 4-й категории опасности.