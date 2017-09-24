Барзани прокомментировал учения Турции на границе с Иракским Курдистаном

ЭРБИЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани прокомментировал учения Турции, которые она начала на границе с автономией накануне проведения там референдума о независимости.

"Если они проводят учения на своей территории, это их право", — заявил Барзани на брифинге в Эрбиле. Он еще раз повторил, что проведение курдами референдума "никому не угрожает".

Кабинет министров Турции на заседании, прошедшем под председательством президента страны Тайипа Эрдогана, принял комплекс мер в ответ на референдум о независимости в курдской автономии Ирака, однако объявлять о них пока преждевременно, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг в субботу.

Он заявил, что Турция настроена серьезно и будет себя вести с учетом интересов своей нацбезопасности. Он отметил, что референдум несет непосредственную угрозу национальной безопасности Турции, увеличивает напряженность в регионе и может привести к непредсказуемым последствиям. Боздаг напомнил о договорах с Ираком разных лет, на основании которых Анкара может действовать в случае проведения референдума, не уточнив как именно. Сейчас Турция начала военные учения на границе с Иракским Курдистаном. Свои учения ведет и Иран.