Трамп готов работать над реформой здравоохранения с демократами

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в сенат. 22 сентября 2017

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в сенат. 22 сентября 2017

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп готов работать над реформой здравоохранения с оппозиционными демократами, заявил в воскресенье в эфире CNN министр финансов страны Стивен Мнучин.

"Президент всегда готов работать на двухпартийной основе. Демократы не хотят менять многие аспекты реформы Obamacare. Но до той степени, которая предполагает исправление Obamacare, президент всегда будет их слушать", — сказал Мнучин.

Трамп ранее уже договорился с демократами в конгрессе о временном бюджете и повышении потолка госдолга до декабря текущего года, чем вызвал недовольство некоторых однопартийцев-республиканцев. Республиканцы в конгрессе не подчиняются Трампу как лидеру партии, и их повестка дня не обязательно совпадает с повесткой дня Трампа. При этом и президент, и другие республиканцы намерены отменить реформу здравоохранения Obamacare, принятую при предыдущем президенте Бараке Обаме.

Ранее влиятельные сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Сьюзан Коллинз заявили, что не поддерживают очередное предложение республиканцев по здравоохранению в нынешнем виде.

Времени на новые инициативы у республиканцев мало: с окончанием финансового года 30 сентября ряд положений Obamacare станет невозможно отменить простым большинством голосов в сенате, а квалифицированного большинства в 60 голосов из 100 у республиканцев в нынешнем составе сената не будет.

В результате реформы Obamacare американцев обязали под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысили налоги на здравоохранение, а в обмен предложили субсидии и расширение помощи бедным. Реформа предусматривала также меры по усилению конкуренции и сокращению стоимости медицинского обслуживания, но не преуспела в этом отношении. Во многих штатах число страховщиков на индивидуальном рынке резко сократилось, а цены на страховые полисы резко выросли.

Жители США тратят на медицину рекордные 18% самого высокого в мире ВВП. Обе партии в конгрессе признают необходимость дальнейшего реформирования системы здравоохранения. При этом республиканцы обвиняют демократов в том, что они под предлогом улучшения системы повышают налоги. Демократы утверждают, что весь республиканский план по здравоохранению представляет собой не что иное, как план по снижению налогов для богатых.