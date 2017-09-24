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Депутат Госдумы объяснил высокую явку на выборах в Германии

Сюжет:
Выборы в Германии (39)
16:3724.09.2017
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© РИА Новости / Тимофеева АнгелинаЖители юго-востока Берлина отдают голоса Меркель. 24 сентября 2017Жители юго-востока Берлина отдают голоса Меркель. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Тимофеева Ангелина

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Член депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Федеративной Республики Германия Александр Ремезков ("Справедливая Россия") считает, что высокая политическая активность избирателей на выборах в Германии связана с яркой политической борьбой, которая отражается в СМИ, и с тем, что немцы высоко ценят свое право волеизъявления.

Мужчина в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Унтервёссене, Германия. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Sven Hoppe / DPA
Граждане Германии активно голосуют на выборах в бундестаг

Ранее в воскресенье сообщалось, что граждане Германии, по данным ряда региональных избиркомов, активно голосуют на выборах в бундестаг. В Гамбурге, который является отдельной федеральной землей, на 11.00 (12.00 мск) явка составила 37,4%. В Мюнхене явка на 12.00 (13.00 мск) составила 57,1%. По данным избиркома Берлина, который, как и Гамбург, является отдельной федеральной землей, явка, по состоянию на 12.00 (13.00 мск), составила 27,2%. Явка в крупнейшей федеральной земле — Северный Рейн-Вестфалия, по данным на 12.00 (13.00 мск), составила 40%.

"На мой взгляд, там вся политическая предвыборная борьба проходит гораздо ярче,… там происходит борьба более мощных групп, партий, что, в свою очередь выплескивается и в средствах массовой информации, и в (других — ред.) различных, стимулирующих избирателя инструментах. (Прикладывается — ред.) больше усилий для того, чтобы избиратель пришел на выборы", — сказал Ремезков РИА Новости.

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Парламентарий подчеркнул, что население в Германии активно и неравнодушно. "На мой взгляд, немцы по своему складу характера, менталитету более пунктуальные и очень ценят свое право волеизъявления, (возможность — ред.) его реализовать", — выразил свое мнение депутат.

Избирательные участки закроются в 18.00 (19.00 мск). Окончательная картина результатов выборов в общих чертах будет известна ближе к утру понедельника. Результаты в понедельник опубликует сайт Федерального избирательного комитета Германии. Не позднее чем через 30 дней после выборов должно пройти первое организационное заседание парламента нового созыва, тем самым окончательные результаты выборов будут считаться утвержденными.

В общей сложности в выборах бундестага 19-го созыва принимают участие 42 партии, проходной барьер в парламент — 5%. По партийным спискам избираются 34 объединения, еще восемь партий выдвинули кандидатов по избирательным округам.

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