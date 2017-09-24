Яровая назвала американское пособие о тактике России подтасовкой и ложью

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") назвала ложью пособие о российской тактике "ведения гибридной войны", разработанное командованием армии США.

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Ранее в сети появилась онлайн-версия данного пособия. Учебник под названием "Российская война нового поколения" представляет собой 68-страничную брошюру с описанием военной стратегии России, перечислением сильных и слабых мест армии, тактико-технические характеристики военной техники.

"США стандартизируют ложь. Издание учебников, пособий с заведомо лживой информацией — это долгосрочная стратегия деформации сознания американцев", — сказала Яровая журналистам в воскресенье.

Парламентарий считает странным тот факт, что никто из "просвещенной элиты" и аналитиков США до сих пор не обеспокоился тем, что пропагандистская машина военной агрессии США "вживляется" в сознание американцев.

"Обман и подтасовка информации стали официальной государственной политикой США в системе образования. Очередное пособие — это иллюстрация того, что свобода для самих американцев осталась только рекламным брендом и статуей. Увы, свобода знания и видения мира в США давно подменена тиражом управляемой пропаганды", — заключила вице-спикер Госдумы.