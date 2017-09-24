Яровая назвала американское пособие о тактике России подтасовкой и ложью

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") назвала ложью пособие о российской тактике "ведения гибридной войны", разработанное командованием армии США.
53.5%Отрицательно
3.5%К США – хорошо, к ЕС – плохо
2.7%К США - плохо, к Евросоюзу – хорошо
7.6%Хорошо
32.7%Нейтрально
"США стандартизируют ложь. Издание учебников, пособий с заведомо лживой информацией — это долгосрочная стратегия деформации сознания американцев", — сказала Яровая журналистам в воскресенье.
"Обман и подтасовка информации стали официальной государственной политикой США в системе образования. Очередное пособие — это иллюстрация того, что свобода для самих американцев осталась только рекламным брендом и статуей. Увы, свобода знания и видения мира в США давно подменена тиражом управляемой пропаганды", — заключила вице-спикер Госдумы.