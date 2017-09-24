В Киевской области взорвалась граната, погиб военный

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости. Один военный погиб, и еще двое военных и один гражданский ранены в результате взрыва гранаты в Киевской области, сообщает полиция региона в воскресенье.

"В руках одного из мужчин взорвалась граната. В результате молодой человек погиб, еще трое мужчин доставлены в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении на сайте национальной полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел в субботу поздно вечером, когда возле одного из магазинов в поселке Ворзель Ирпенского региона отдыхала компания молодых мужчин. Среди них были военнослужащие, которые находились вне службы в форменной одежде. У одного из них при себе была граната.

"В результате неосторожного обращения с взрывным предметом один из военных погиб. Еще трех мужчин, двое из которых военнослужащие, госпитализированы в больницу с различными телесными повреждениями", — уточняет полиция.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии.