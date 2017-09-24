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Лейбористы призвали Корбина сохранить Британию в едином рынке

12:1024.09.2017
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© AP Photo / Matt DunhamМарш протеста против Brexit в Лондоне, Великобритания. 11 сентября 2017Марш протеста против Brexit в Лондоне, Великобритания. 11 сентября 2017
© AP Photo / Matt Dunham

ЛОНДОН, 24 сен – РИА Новости, Мария Табак. Более сорока видных деятелей Лейбористской партии, в том числе порядка тридцати парламентариев, призвали лидера Джереми Корбина выступить за сохранение Великобритании в составе единого европейского рынка после Brexit.

Прохожие у здания Парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
© AFP 2017 / Justin Tallis
Глава британских либерал-демократов пообещал отменить Brexit
"Мы c тревогой наблюдаем, как правительство использует небольшой перевес в количестве голосов на референдуме для оправдания крайнего варианта Brexit, для того, чтобы сделать европейских мигрантов "козлами отпущения" и для того, чтобы захватить власть, что подорвет и суверенитет парламента, и договоренности с региональными властями о разделении полномочий", — говорится в открытом письме к Корбину, подписанном, в том числе, бывшим "теневым" министром по делам бизнеса Чукой Умунной, экс-"теневым" министром здравоохранения Хайди Александер, бывшим министром по делам Северной Ирландии Питером Хейном и мэром Ливерпуля Джо Андерсоном.

"Никто не голосовал за то, чтобы их семьи стали бедней, чтобы рабочие места, права человека и средства проживания оказались под угрозой, а у будущих поколений было меньше возможностей", — отметили подписанты письма.

Противник выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Они призвали Корбина объявить на съезде Лейбористской партии, который проходит в эти дни в Брайтоне, о том, что партия будет добиваться сохранения страны в составе единого рынка и европейского таможенного союза.

"Экономические последствия ухода с единого рынка сильней всего ударят по самым уязвимым членам нашего общества", — подчеркивается в письме.

"И на нашем съезде на этой неделе лейбористы должны пообещать сохранить страну в составе единого рынка и таможенного союза, не исключая никаких вариантов достижения этой цели", — отмечается в письме.

Согласно последним опросам, Лейбористская партия становится в стране более популярной, чем правящая Консервативная, на фоне провальных для премьера Терезы Мэй всеобщих выборов в июне и буксующих переговоров с ЕС по Brexit.

Великобритания в день запуска Brexit
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПостпред Британии при ЕС сэр Тим Барроу 29 марта передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, содержащее официальное уведомление о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.Противник выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Постпред Британии при ЕС сэр Тим Барроу 29 марта передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, содержащее официальное уведомление о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкТуск в течение 48 часов после получения уведомления выступит с формальным ответом и кратким изложением стратегии Brexit, а 31 марта постпреды 27 стран-членов Евросоюза соберутся на встречу в Брюсселе для разработки проекта детального плана предстоящих переговоров.Противница выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Туск в течение 48 часов после получения уведомления выступит с формальным ответом и кратким изложением стратегии Brexit, а 31 марта постпреды 27 стран-членов Евросоюза соберутся на встречу в Брюсселе для разработки проекта детального плана предстоящих переговоров.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкСогласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.Противники выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у правительства страны есть план и видение того, что нужно Британии во время Brexit, и призвала граждан сплотиться в этот исторический момент.Противники выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у правительства страны есть план и видение того, что нужно Британии во время Brexit, и призвала граждан сплотиться в этот исторический момент.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкВ британскую команду переговорщиков об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС войдут 12 членов правительства, возглавит ее лично премьер-министр Тереза Мэй. Вторым в команде будет глава министерства по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис (на фото).Министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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В британскую команду переговорщиков об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС войдут 12 членов правительства, возглавит ее лично премьер-министр Тереза Мэй. Вторым в команде будет глава министерства по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис (на фото).
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПриоритетным вопросом на переговорах по Brexit, по словам Мэй, станут права европейцев, живущих и работающих в Великобритании, и британцев, живущих и работающих в ЕС.Человек в костюме Белого Кролика у здания Парламента в Лондоне во время акции протеста против выхода Великобритании из Европейского Союза
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Приоритетным вопросом на переговорах по Brexit, по словам Мэй, станут права европейцев, живущих и работающих в Великобритании, и британцев, живущих и работающих в ЕС.
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Британские власти рассчитывают заключить с Евросоюзом "дерзкое и амбициозное" соглашение о свободной торговле, а также надеются на партнерство с ЕС в области борьбы с терроризмом и в сферах науки, образования и технологий.
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© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Мэй пообещала, что после Brexit власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии получат дополнительные полномочия, а их мнение будет учитываться в процессе переговоров с ЕС.
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© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Шотландия и Северная Ирландия на референдуме проголосовали против Brexit, Англия и Уэльс — за. Шотландия уже добивается проведения нового референдума о независимости от Соединенного Королевства.
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Главный переговорщик со стороны Евросоюза Мишель Барнье отметил, что начало обратного отсчета до Brexit - "это грустный день для ЕС" и "первый день очень сложного пути".
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© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Несмотря на начало обратного отсчета до момента выхода Великобритании из ЕС, Европарламент оставил за собой возможность аннулирования процесса Brexit в случае, если страна изменит свое решение.
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© РИА Новости / Алекс Макнотон
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