Лейбористы призвали Корбина сохранить Британию в едином рынке

ЛОНДОН, 24 сен – РИА Новости, Мария Табак. Более сорока видных деятелей Лейбористской партии, в том числе порядка тридцати парламентариев, призвали лидера Джереми Корбина выступить за сохранение Великобритании в составе единого европейского рынка после Brexit.
"Мы c тревогой наблюдаем, как правительство использует небольшой перевес в количестве голосов на референдуме для оправдания крайнего варианта Brexit, для того, чтобы сделать европейских мигрантов "козлами отпущения" и для того, чтобы захватить власть, что подорвет и суверенитет парламента, и договоренности с региональными властями о разделении полномочий", — говорится в открытом письме к Корбину, подписанном, в том числе, бывшим "теневым" министром по делам бизнеса Чукой Умунной, экс-"теневым" министром здравоохранения Хайди Александер, бывшим министром по делам Северной Ирландии Питером Хейном и мэром Ливерпуля Джо Андерсоном.
"Никто не голосовал за то, чтобы их семьи стали бедней, чтобы рабочие места, права человека и средства проживания оказались под угрозой, а у будущих поколений было меньше возможностей", — отметили подписанты письма.
Они призвали Корбина объявить на съезде Лейбористской партии, который проходит в эти дни в Брайтоне, о том, что партия будет добиваться сохранения страны в составе единого рынка и европейского таможенного союза.
"Экономические последствия ухода с единого рынка сильней всего ударят по самым уязвимым членам нашего общества", — подчеркивается в письме.
"И на нашем съезде на этой неделе лейбористы должны пообещать сохранить страну в составе единого рынка и таможенного союза, не исключая никаких вариантов достижения этой цели", — отмечается в письме.
Согласно последним опросам, Лейбористская партия становится в стране более популярной, чем правящая Консервативная, на фоне провальных для премьера Терезы Мэй всеобщих выборов в июне и буксующих переговоров с ЕС по Brexit.
Постпред Британии при ЕС сэр Тим Барроу 29 марта передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, содержащее официальное уведомление о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.
Туск в течение 48 часов после получения уведомления выступит с формальным ответом и кратким изложением стратегии Brexit, а 31 марта постпреды 27 стран-членов Евросоюза соберутся на встречу в Брюсселе для разработки проекта детального плана предстоящих переговоров.
Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у правительства страны есть план и видение того, что нужно Британии во время Brexit, и призвала граждан сплотиться в этот исторический момент.
В британскую команду переговорщиков об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС войдут 12 членов правительства, возглавит ее лично премьер-министр Тереза Мэй. Вторым в команде будет глава министерства по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис (на фото).
Приоритетным вопросом на переговорах по Brexit, по словам Мэй, станут права европейцев, живущих и работающих в Великобритании, и британцев, живущих и работающих в ЕС.
Британские власти рассчитывают заключить с Евросоюзом "дерзкое и амбициозное" соглашение о свободной торговле, а также надеются на партнерство с ЕС в области борьбы с терроризмом и в сферах науки, образования и технологий.
Мэй пообещала, что после Brexit власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии получат дополнительные полномочия, а их мнение будет учитываться в процессе переговоров с ЕС.
Шотландия и Северная Ирландия на референдуме проголосовали против Brexit, Англия и Уэльс — за. Шотландия уже добивается проведения нового референдума о независимости от Соединенного Королевства.
Главный переговорщик со стороны Евросоюза Мишель Барнье отметил, что начало обратного отсчета до Brexit - "это грустный день для ЕС" и "первый день очень сложного пути".
Несмотря на начало обратного отсчета до момента выхода Великобритании из ЕС, Европарламент оставил за собой возможность аннулирования процесса Brexit в случае, если страна изменит свое решение.
Решение выйти из Евросоюза британцы приняли на референдуме 23 июня 2016 года. За выход из ЕС высказались порядка 52% проголосовавших жителей станы, против — 48%.