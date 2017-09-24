Лейбористы призвали Корбина сохранить Британию в едином рынке

ЛОНДОН, 24 сен – РИА Новости, Мария Табак. Более сорока видных деятелей Лейбористской партии, в том числе порядка тридцати парламентариев, призвали лидера Джереми Корбина выступить за сохранение Великобритании в составе единого европейского рынка после Brexit.

"Мы c тревогой наблюдаем, как правительство использует небольшой перевес в количестве голосов на референдуме для оправдания крайнего варианта Brexit, для того, чтобы сделать европейских мигрантов "козлами отпущения" и для того, чтобы захватить власть, что подорвет и суверенитет парламента, и договоренности с региональными властями о разделении полномочий", — говорится в открытом письме к Корбину, подписанном, в том числе, бывшим "теневым" министром по делам бизнеса Чукой Умунной, экс-"теневым" министром здравоохранения Хайди Александер, бывшим министром по делам Северной Ирландии Питером Хейном и мэром Ливерпуля Джо Андерсоном.

"Никто не голосовал за то, чтобы их семьи стали бедней, чтобы рабочие места, права человека и средства проживания оказались под угрозой, а у будущих поколений было меньше возможностей", — отметили подписанты письма.

Они призвали Корбина объявить на съезде Лейбористской партии, который проходит в эти дни в Брайтоне, о том, что партия будет добиваться сохранения страны в составе единого рынка и европейского таможенного союза.

"Экономические последствия ухода с единого рынка сильней всего ударят по самым уязвимым членам нашего общества", — подчеркивается в письме.

"И на нашем съезде на этой неделе лейбористы должны пообещать сохранить страну в составе единого рынка и таможенного союза, не исключая никаких вариантов достижения этой цели", — отмечается в письме.

Согласно последним опросам, Лейбористская партия становится в стране более популярной, чем правящая Консервативная, на фоне провальных для премьера Терезы Мэй всеобщих выборов в июне и буксующих переговоров с ЕС по Brexit.