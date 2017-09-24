Депутат Госдумы Чепа считает возможной окончательную победу над ИГ*

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия") считает, что окончательная победа над "Исламским государством*, как над сосредоточенной вооруженной группировкой, возможна.
"Окончательно победить их (террористов ИГ* — ред.) можно, и я нисколько не сомневаюсь, что окончательная победа будет. Остатки, конечно, могут разбежаться, раствориться где-то, но как сосредоточенная вооруженная группировка они будут разбиты, обязательно будут разбиты. Не только в Сирии, конечно, и в других странах", — заявил Чепа РИА Новости.
Но, по мнению Чепы, при участии российских войск в САР достигнуты очень большие успехи. "И самые большие успехи в области работы нашей группы по примирению сторон… Конечно, если сравнивать то, что было два года назад и сейчас, — конечно, огромная разница, и это внушает большой оптимизм сирийскому правительству. И поэтому они, наверно, делают такие сейчас заявления. Но нельзя расслабляться, надо продолжать усилия по борьбе с этим мировым злом", — отметил зампред думского комитета.
В заключение он добавил, что освобождение Алеппо, Пальмиры и Дейр-эз-Зора — это очередной шаг в борьбе с ИГ.
*Террористическая организация, запрещена в России
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