Мексика продолжает собирать помощь пострадавшим в землетрясении

МЕХИКО, 24 сен – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. На пятый день после землетрясения, уже унесшего жизни 307 человек, Мексика по-прежнему находится в напряжении, продолжает ожидать новых толчков и собирает помощь пострадавшим.

Глава национального центра по предупреждению стихийных бедствий Карлос Вальдес прямо сообщил в субботу на пресс-конференции, что стране стоит ожидать реплик землетрясения. Одна из них уже имела место в субботу в виде толчков в штате Оахака магнитудой 6,1.

Он порекомендовал всем быть готовыми к тому, что придется быстро покидать дома и иметь уже готовый план эвакуации для всей семьи.

МВД Мексики также объявило в субботу о введении чрезвычайного положения в 75 муниципалитетах штата Оахака, пострадавшего от стихии. Как говорится в сообщении ведомства, это сделано, чтобы обеспечить этим территориальным единицам доступ к специальному фонду по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях.

Между тем, в самом Мехико продолжается сбор помощи для пострадавших в результате землетрясения во вторник магнитудой 7,1. Из-за большого числа разрушенных домов (их несколько десятков) значительное число людей осталось без жилья. К тому же ряд домов не обрушились, но гражданская оборона не пускает жителей внутрь из-за сильных внешних разрушений до проведения тщательного осмотра специалистами. Некоторые разъехались по родственникам, а для тех, кому некуда ехать, власти и Красный Крест соорудили временные убежища, в том числе в городских парках.

Жители Мехико по-прежнему несут в центры сбора помощи продукты и вещи, медикаменты. Не обойдены вниманием и домашние животные, которых в Мексике очень много. Для них собирают собачий и кошачий корм в отдельных палатках, установленных по всему городу. Сейчас акцент делается на медикаментах и перевязочных материалах, потому что их просто не хватает для всех пострадавших.

Помимо заботы о выживших, мексиканцы отдают дань памяти и погибшим в стихии. Так, во многих парках столицы уже появились так называемые офренды – небольшие мемориалы, куда любой желающий может принести цветы и поминальные записки. Многие мексиканцы прикрепляют к офрендам записки со словами благодарности спасателям и добровольцам, тысячами участвующим сейчас в разборе завалов.

Трагедия принесла с собой и неожиданный эффект в виде повышения безопасности в ряде районов. В соответствии со специальным планом подключения армии и морской пехоты ВМФ Мексики к ликвидации последствий стихийных бедствий сейчас на улицы Мехико и других городов выведены тысячи вооруженных военнослужащих, находящихся там круглосуточно. В этих условиях активность преступных элементов значительно снизилась, хотя в первый день трагедии (19 сентября) из ряда неблагополучных районов столицы поступала информация о мародерах, ходивших по пустующим брошенным квартирам, и попытках грабежей стоявших в пробках на выезд из города автомобилей.