Мэй может покинуть пост через полгода, сообщил британский парламентарий

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. "Теневой" министр по вопросам кампаний и выборов от лейбористской партии Великобритании Эндрю Гвинн считает, что британский премьер-министр Тереза Мэй может оставить свой пост через полгода.
В интервью газете Telegraph Гвинн заявил, что Brexit настолько сильно обострил раскол в консервативной партии, что правительство может столкнуться с угрозой распада, когда придет время принимать серьезные решения в ходе переговоров с ЕС по выходу страну из союза.
"Оно может распасться через полгода. Кто знает, как отреагируют Тори на счет за Brexit, а если не будет прогресса (в переговорах), они могут выступить против Мэй", — заявил Гвинн.
Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.