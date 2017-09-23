Эквадор продолжит оказывать покровительство Джулиану Ассанжу

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено заявил в интервью RT, что страна продолжит оказывать протекцию основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу.

"Эквадор принял решение предоставить политическое убежище господину Ассанжу, потому что думал, как и сам Ассанж, что его жизни грозила опасность… Мы будем по-прежнему оказывать ему протекцию до тех пор, пока будем считать, что его жизни может угрожать опасность", — заявил Морено.

Президент отметил, что власти Эквадора ранее просили Ассанжа не комментировать политику Эквадора и его союзников. Морено призвал его не делать этого и впредь.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.