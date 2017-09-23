В ОДВЗЯИ подтвердили природный характер землетрясения в КНДР

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо заявил, что подтвержден природный характер землетрясения в КНДР в субботу.

Зербо разместил в своем Twitter-аккаунте изображения с результатами сейсмологических наблюдений в районе КНДР от 3 и 23 сентября. Ранее он сообщил, что в субботу было зафиксировано "два сейсмических явления". По его словам, данные исследований подтверждают "тектоническую природу" этих подземных толчков, их "неискусственное" происхождение.

"Все три явления связаны с геологическим давлением от третьего сентября после основного вызванного человеком взрыва", — добавил он. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Update1/2: 2nd Event Sept.3/ 3:38UTC Vs Sept23/ 4:43 & Sept23/ 8:29 with associated error ellipse: Confirming Tectonic origin/ Not man-made pic.twitter.com/VTgbYTAnpA — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 23 сентября 2017 г.

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Update2/2: #Seismic actvy in non-active zone of interest 2#CTBT: All 3 Events related 2geological stress from Sept3 Man-made main blast! pic.twitter.com/TWTSlOg8Kh — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 23 сентября 2017 г.

В субботу Южная Корея зафиксировала землетрясение магнитудой 3,0 в районе Кильчу в КНДР, рядом с ядерным полигоном. Как сообщает агентство Рёнхап, южнокорейские сейсмологи предполагают, что землетрясение в КНДР не связано с возможным ядерным испытанием.