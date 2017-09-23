Порошенко обсудил с главой МИД Канады ввод миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд введение миротворческой миссии в Донбассе, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

"Это международные переговоры, которые традиционно ведутся на украинском языке. Плодотворный и вдохновляющий разговор с министром иностранных дел Канады Фриланд о миротворческой миссии в Донбассе и деоккупации Крыма", — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.