В МИД Индии призвали ООН согласовать всеобъемлющую конвенцию по терроризму

ООН, 23 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж призвала Генеральную ассамблею ООН в ходе текущей сессии согласовать текст Всеобъемлющей конвенции по международному терроризму.

Индия еще в 1997 году предложила принять на уровне ООН конвенцию по терроризму, которая закрепляла бы общее понимание и определение терроризма и таким образом создавала бы юридические рамки для скоординированной борьбы с международным терроризмом.

Выступая с трибуны ООН, Сварадж отметил, что терроризм является одним из основных вопросов, решением которых занимается эта международная организация.

"Вопрос состоит в том, что нам делать с этим? Мы все должны подумать над тем, насколько наши слова соответствуют нашим предпринимаемым нами действиям. Мы все в двусторонних и многосторонних дискуссиях осуждаем это зло, готовы с ним бороться во всех наших декларативных заявлениях, но правда заключается в том, что это превратилось в ритуал", — заявила Сварадж.

По ее словам, "когда нам нужно бороться и уничтожать этого врага, личные интересы некоторых ведут их к двуличности".

"Это продолжается уже несколько лет. Хотя Индия предложила Всеобъемлющую декларацию по международному терроризму еще в 1997 году, тем не менее, два десятилетия спустя ООН не смогла прийти к соглашению по определению терроризму. Если мы не можем согласиться по единому определению нашего врага, как мы можем мы бороться вместе? Если мы продолжим делить террористов на плохих и хороших, как мы можем бороться вместе? Если даже Совет безопасности ООН не может согласиться по списку террористов, как мы можем бороться вместе?", — отметила индийский министр.

В связи с этим она обратилась к Генассамблее с просьбой не искать нюансы в отношении проблемы международного терроризма, а признать, что "зло есть зло".

"Давайте признаем, что терроризм является угрозой существованию человечества. Давайте покажем наш приверженность делу путем достижения согласия по Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме в этом году", — заявила Сварадж.