ОАЭ поздравили саудовцев с Национальным днем скидкой в отелях

ДУБАЙ, 23 сен — РИА Новости. Власти ОАЭ установили 50-процентную скидку в гостиницах страны для подданных Саудовской Аравии в честь Национального дня королевства, который отмечается в субботу, сообщил в своем микроблоге в Twitter премьер-министр ОАЭ правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

В этот день в 1932 году регионы Неджд, Хиджаз, Эль-Хаса и Катиф объединились в единое королевство, которое получило название Саудовская Аравия.

"Гости из Саудовской Аравии, посещающие Эмираты в Национальный день, могут остановиться в гостиницах с 50-процентной скидкой. ОАЭ и Саудовская Аравия вместе навсегда", — написал эмиратский премьер.

Лозунг "ОАЭ и Саудовская Аравия вместе навсегда" подхватили и операторы сотовой связи в Эмиратах, за несколько дней до праздника он появился на экранах всех мобильных в ОАЭ.

Кроме того, на протяжении нескольких дней перед национальным праздником Саудовской Аравии в эмиратских аэропортах поздравляли и дарили небольшие подарки всем прибывавшим в страну подданным Саудовской Аравии.-0-