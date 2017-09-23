В Луганске комитет "Россия – Донбасс" обсуждает молодежную политику

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (254)

ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. Заседание интеграционного комитета "Россия – Донбасс" по молодежной политике и патриотическому воспитанию началось в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.

"Тема сегодняшнего заседания очень актуальна, ведь в молодежной политике и патриотическом воспитании мы видим перспективы Луганской народной республики", — сказал глава ЛНР на открытии заседания комитета.

По данным пресс-службы главы ЛНР, в заседании принимают участие представители общественности ряда регионов РФ, а также представители ДНР.

"Сегодня для реализации молодежных инициатив в республике работает молодежный парламент. На очереди – молодежный Совет министров, молодежная Академия наук и молодежные советы при главах администраций городов и районов", — рассказал глава республики.

Плотницкий отметил, что одной из основных задач интеграционного комитета является передача опыта и знаний молодому поколению.

"Я очень надеюсь, что сегодняшний интеграционный комитет поможет в решении этой проблемы. Ведь лучшее патриотическое воспитание, лучшая молодежная политика – это когда юноши и девушки реализуют свои способности в интересном, посильном деле с полезным результатом для родной земли", — подчеркнул глава ЛНР.