В Мехико вновь прозвучал сигнал тревоги, предупреждающей о землетрясении

МЕХИКО, 23 сен – РИА Новости. Сигнал тревоги, предупреждающей о землетрясении, в субботу рано утром опять выгнал жителей Мехико из домов на улицы.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в штате Оахака, сообщила сейсмологическая национальная служба страны. Однако "эхо" толчков доходит и до столицы, где срабатывает тревога. Обычно местные жители, привычные к подземным толчкам, массово жилые дома не покидают, но теперь, напуганные недавним мощным ударом стихии, на улицы выбежали многие.

Причем значительное число их было в пижамах, домашних тапочках и даже босиком, так как ранним утром люди еще не были одеты и выбегали, в чем были. При этом сами подземные толчки в этот раз в Мехико почти не ощущались.

Между тем, стало известно, что в результате землетрясения во вторник серьезно пострадал дом семьи одной из россиянок, проживающих в Мехико. Как сообщила РИА Новости москвичка Екатерина Ларина, пока власти города еще не приняли решение о том, подлежит ли здание, в котором находится их квартира, сносу, или все же будет реконструировано.

"В лучшем случае это заключение можно ждать через пять дней. Думаю, речь может идти и о большем сроке, около двух недель", — пояснила Ларина. По ее словам, пока мнения инженеров о пригодности этого пятиэтажного дома в районе Таскенья к проживанию расходятся.

Жителям позволили на несколько минут подняться в свои квартиры, чтобы забрать самые необходимые вещи. "При этом нам не разрешили выносить что-то тяжелое, потому что лестница находится в аварийном состоянии", — отметила она. Сейчас Ларина с мужем-мексиканцем живут у его родственников.

В минувший вторник землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике. Мощные толчки землетрясения на юге страны дошли и до Мехико, где разрушено 44 дома, всего погибло, по последним данным, 295 человек.