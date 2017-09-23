Суд Копенгагена заключил под стражу подозреваемого в покупке дронов для ИГ*

СТОКГОЛЬМ, 23 сен – РИА Новости, Людмила Божко. Суд Копенгагена принял в пятницу решение о заключении под стражу 28-летнего мужчины, подозреваемого в покупке дронов для террористической организации "Исламское государство"*, сообщает датское информационное агентство Ritzau.

"Мужчина подозревается в том, что намеревался отправить дроны ИГ в Ираке и Сирии", — сообщает агентство, уточняя, что он заключен под стражу на 25 дней.

Свою причастность к каким-либо планам содействия терроризму подозреваемый отрицает.

Заседание суда прошло в закрытом режиме, поэтому каких-либо подробностей об инциденте не разглашается. Сообщается лишь, что подозрения касаются периода с 11 ноября 2016 года по день задержания, которое произошло в четверг.

По данным полиции, подозреваемый, в частности, купил шесть термографических камер, шесть тюнеров и несколько пропеллерных дронов. Оборудование он передал другому лицу, как предполагается, для дальнейшей отправки террористам.

Мужчина, принявший оборудование, также подозревается в планировании преступления и заключен под стражу заочно, так как скрылся от следствия и, по имеющимся данным, находится в Турции. Правоохранители разыскивают его.

*Террористическая организация, запрещена в России