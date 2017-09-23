Суд Копенгагена заключил под стражу подозреваемого в покупке дронов для ИГ*

СТОКГОЛЬМ, 23 сен – РИА Новости, Людмила Божко. Суд Копенгагена принял в пятницу решение о заключении под стражу 28-летнего мужчины, подозреваемого в покупке дронов для террористической организации "Исламское государство"*, сообщает датское информационное агентство Ritzau.
Свою причастность к каким-либо планам содействия терроризму подозреваемый отрицает.
Заседание суда прошло в закрытом режиме, поэтому каких-либо подробностей об инциденте не разглашается. Сообщается лишь, что подозрения касаются периода с 11 ноября 2016 года по день задержания, которое произошло в четверг.
Мужчина, принявший оборудование, также подозревается в планировании преступления и заключен под стражу заочно, так как скрылся от следствия и, по имеющимся данным, находится в Турции. Правоохранители разыскивают его.
*Террористическая организация, запрещена в России