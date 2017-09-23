Россия сомневается, что резолюция МАГАТЭ по КНДР поможет разрешить кризис

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Россия сомневается, что резолюция МАГАТЭ "Осуществление соглашения между агентством и КНДР о применении гарантий в связи с ДНЯО", к консенсусу по которой она присоединилась, будет способствовать урегулированию ситуации на Корейском полуострове, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов. Его заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

"Принятый текст далек от совершенства. Есть обоснованные сомнения в том, что резолюция хоть как-то поспособствует урегулированию", — заявил он на 61-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене при принятии резолюции.

По словам Ульянова, авторы резолюции "делают ставку на дальнейшее наращивание давления на Пхеньян", в результате чего "КНДР будет вынуждена принять требования международного сообщества".

"На самом деле оснований для столь радужных ожиданий мы не видим. Практика свидетельствует об обратном: на каждую новую санкционную резолюцию Пхеньян отвечает новыми испытаниями – то ядерной бомбы, то баллистической ракеты", — заявил он.

Ульянов напомнил, что впервые санкционный инструментарий получил масштабное применение в начале 1990-х годов, когда Совет безопасности ООН ввел тотальные торгово-экономические эмбарго против Ирака и бывшей Югославии. "Очень скоро стало ясно, что санкции не способствуют достижению поставленных целей, но влекут за собой неприемлемые гуманитарные последствия", — сказал он.

"Вновь взят курс на бесконечное закручивание "санкционных гаек", хотя, как показывает опыт, это путь в никуда, который ведет лишь к социально-экономическому удушению населения Северной Кореи. В этой связи мы исходим из того, что санкционный трэк практически исчерпан", — заявил Ульянов.

По его мнению, "средства давления в подобных ситуациях должны сопровождаться самой активной дипломатией". Он привел в пример создание при урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), "ставшего одним из крупнейших достижений в мировой политике последних лет и доказавшего эффективность и безальтернативносгь политико-дипломатических решений".

Как сообщил Ульянов, авторы проекта под "надуманными и неуместными" предлогами давали отказ на предложения российской стороны о включении в резолюцию упоминания о российско-китайской "дорожной карте" урегулирования, призыва ко всем сторонам воздерживаться от провокационных действий и воинственной риторики, поручения секретариату направить согласованную резолюцию представителям КНДР.

"МАГАТЭ не должно оставаться в стороне от попыток поиска политико-дипломатического урегулирования разрастающегося кризиса. Руководству Агентства необходимо искать пути наведения мостов с северокорейскими представителями для выведения их на содержательный диалог по разрешению накопившихся проблем", — заключил Ульянов.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.