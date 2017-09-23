Берлинский марафон: адреналиновый заряд на фоне парламентских выборов

БЕРЛИН, 23 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Берлинский марафон (Berlin-Marathon), который традиционно проходит в последние выходные сентября, известен так же широко, как пивной фестиваль Октоберфест в Баварии. В этом году он проводится параллельно с воскресными выборами в немецкий парламент (бундестаг), что создало дополнительные проблемы для организаторов, но, кажется, не отразилось на настроении участников забега.

Наряду с Лондонским, Нью-Йоркским и Чикагским марафонами Berlin-Marathon считается одним из самых массовых (40 тысяч бегунов) и самым быстрым в мире (по среднему времени первых десяти участников). На дистанции в Берлине были установлены многочисленные мировые рекорды.

В эти выходные Берлинский марафон стартует в 44-й раз. В субботу проходят состязания на роликовых коньках и детский марафон (4,2195 километра). Главная дисциплина (марафонская дистанция для бега, спортивной ходьбы и езды на инвалидных колясках) – в воскресенье. В 9.15 утра (10.15 мск) бегуны в составе трех групп (старт каждые 20 минут) начнут гонку в берлинском парке Тиргартен. А почти за час до этого момента, в 8.00 (9.00 мск) в воскресенье в Берлине откроются избирательные участки – в немецкой столице зарегистрированы 1,7 миллиона избирателей.

История марафона



Днём рождения берлинского марафона считается 8 ноября 1964 года, когда в Западном Берлине состоялся кросс на холме Тойфельсберг, где впоследствии была построена американская радиолокационная станция для шпионажа за ГДР и другими странами Варшавского договора. В самой первой гонке приняли участие более 700 человек. Эти соревнования скоро стали традиционными.

В 1974 году состоялся первый официальный Берлинский марафон для всех любителей бега, он проходил в районе лесного массива Груневальд. В состязании приняли участие 286 человек, из них 244 добежали до финиша. В мае 1981 году было принято решение перенести забег из леса в город – на твердом покрытии в состязаниях могли участвовать колясочники. Дистанция проходила мимо контрольно-пропускного пункта "Чарли", который разделял американский и советский секторы, и завершалась на самой знаменитой улице Западной Берлина – Курфюрстендам. Число участников росло с каждым годом. По этой причине старт был в 1987 году перенесен в парк Тиргартен.

Тридцатого сентября 1990 года, за три дня до объединения Германии и официального открытия границ между ФРГ и ГДР, Берлинский марафон воссоединил западную и восточную части города. Число желающих бежать было так велико, что организаторам в первый раз в истории состязания пришлось отклонять заявки. Мероприятие впервые транслировалось в прямом эфире на немецком телевидении.

"Лично для меня это было самым сильным потрясением за все годы участия в марафоне, в том числе по работе спортивным журналистом. Дистанция шла из Шарлотенбурга через Бранденбургские ворота в восточную часть города, а оттуда – до Лейпцигер-плац, которая теперь называется Потсдамер-плац. Площадь была совершенно пустая, но людей было очень много, рекордное число –25 тысяч человек. Но можно было собрать и 50 тысяч, если бы не лимиты. И люди бежали через Бранденбургские ворота. Это было нечто неописуемое", — рассказал РИА Новости официальный представитель организаторов марафона SCC-RUNNING Events Томас Штефенс.

Выборы и безопасность



По его словам, власти Берлина, который имеет статус федеральной земли, пытались сейчас протестовать против организации парламентских выборов 24 сентября. Потому что дата проведения марафона была установлена еще до назначения выборов. Но когда решение провести выборы 24 сентября было все-таки утверждено, устроители проделали большую работу с полицией, управлением дорожного движения, районными властями, а также с избирательной комиссией.

"Мы уже в январе собрались вместе со всеми нужными ведомствами и стали решать, как сделать так, чтобы 24 сентября люди, которые идут на избирательные участки, могли без проблем обойти места проведения марафона. К 16.00 (17.00 мск) в воскресенье марафон закончится, оборудование будет демонтировано. В 18.00 (19.00 мск, время закрытия избирательных участков в Германии) путь к бундестагу для прессы будет совершенно свободен", — рассказал Штефенс.

Помимо ограничения дорожного движения на пути марафонцев будут приняты и другие меры для обеспечения безопасности, а также для доступа избирателей к участкам, рассказал РИА Новости заместитель официального представителя полиции Берлина Томас Нойендорф. На вопрос, не слишком ли опасно проводить выборы и марафон в один день, он сдержано ответил, что сроки проведения разных мероприятий определяет не городская полиция, добавив, что "охранять марафон гораздо сложнее, чем выборы".

В связи с тем что в Берлине существует "высокая абстрактная угроза террористических атак", сказал Нойендорф, в концепции безопасности, разработанной полицией для 24 сентября, "предусмотрены все возможные сценарии". Содержание концепции хранится в тайне, но, как сказал представитель полиции, будет учтен опыт трагедии 19 декабря 2016 года, когда террорист на угнанном грузовике протаранил рождественскую ярмарку в центре Берлина: 12 человек погибли, 48 попали в больницу.

Полиция намерена использовать бетонные блоки и тяжелую технику для перегораживания улиц, а также вертолеты, на избирательных участках будут работать волонтеры, а в город выйдут на патрулирование около 1,5 тысяч полицейских.

Трасса и правила участия



В этом году дистанция Берлинского марафона протяженностью в 42 километра и 195 метров начинается в парке Тиргартен. Далее бегуны проследуют через район Моабит, мимо ведомства канцлера и Александерплац, где стоит телебашня. Далее – в направлении района Нойкельн, через Кройцберг, Штеглиц и Шарлоттенбург, по улице Курфюрстендам к отстроенной после воссоединения Германии величественной площади Потсдамер-плац. Завершается забег возле Бранденбургских ворот.

Берлинский марафон проходит быстро – за 6 часов 15 минут, потому что город очень ровный, максимальный уклон всего 0,5%. По словам многолетнего участника гонки Маркуса, это преимущество прежде всего для "быстрых" бегунов — это обычно либо профессиональные спортсмены, либо "любители с большими амбициями", который хотят установить мировые рекорды. Маркус живет в Берлине, и он один из счастливчиков, который побежит 24 сентября.

"На самом деле, "быстрых" бегунов не так много. Люди едут на Берлинский марафон просто потому, что у нас красивый город, и дистанция проходит по самым красивым местам. Еще у нас довольно дешево по сравнению с другими европейскими городами, например с Парижем или Лондоном. И погода – когда на улице плюс 25 градусов, бежать не очень приятно, какой бы ровной ни была трасса. В Берлине же в конце сентября – градусов 10, это оптимально", — рассказал РИА Новости Маркус.

Неудивительно, что число энтузиастов, которые хотели бы пробежать Берлинский марафон, продолжает расти. Чтобы получить стартовый номер, нужно достичь 18 лет, зарегистрироваться на сайте и – попасть в лотерею, где разыгрываются 25-28 тысяч мест. Остальные места передаются благотворительным организациям, а также компаниям, которые организуют поездки на марафон.

В марафоне участвуют 40 тысяч человек, а попадают в лотерею примерно 60 тысяч, говорит Маркус. Но если повезло, и выиграл – осталось оплатить базовый пакет (около 150 евро) и забрать номер на старте. В стоимость базового пакета входит еще и медаль участника марафона, а также бесплатные напитки и еда на дистанции.

Настроение "можно все"

В группе Berlin Marathon 2017 в Facebook зарегистрированы около 400 участников. Корреспондент РИА Новости провела среди них небольшой опрос на тему "Почему вы хотите принять участие в Берлинском марафоне?". Ответы были самые разные. Кто-то писал, что хочет доказать себе, что может это сделать, кто-то – что любит совмещать бег и туристические поездки. Многие рассказывали о любви к бегу. Почти все говорили о "супернастроении на этой дистанции", и становилось ясно, что ни выборы в бундестаг, ни какие бы то ни было неприятности не смогут это настроение испортить.

"В Берлине чувствуется, что это большое событие для всего города. Вдоль всей трассы стоят зрители, которые болеют, поддерживают, иногда просто пьют пиво и поднимают бокалы за тебя. К 30-му километру, когда сил практически не остается, ты бы уже хотел быть среди них! Эта поддержка болельщиков очень помогает", — рассказала РИА Новости участница Берлинского марафона-2017 из Москвы Дарья.

Отвечая на вопрос, страшно ли бежать марафон в первый раз, Дарья, за спиной у которой три марафона, заметила, что 42 километра – ощутимая дистанция даже для автомобиля.

"Конечно, в первый раз мне было страшно. Есть страх, что ты с этим просто не справишься. Тут важно думать о своем текущем состоянии – могу ли я сейчас бежать, ноги не болят, дыхание в порядке, сердце работает? Нужно концентрироваться на процессе, а не думать о том, что предстоит сделать. А на финише можно уже поднажать. Понимаешь, что силы экономить не нужно, адреналин играет. Поэтому бежишь во весь опор, пересекаешь финишную черту, подходишь к волонтерам, которые надевают на тебя медаль. И, конечно, после марафона такое состояние: мне можно все", — рассказала Дарья.