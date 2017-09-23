Берлинский марафон: адреналиновый заряд на фоне парламентских выборов

БЕРЛИН, 23 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Берлинский марафон (Berlin-Marathon), который традиционно проходит в последние выходные сентября, известен так же широко, как пивной фестиваль Октоберфест в Баварии. В этом году он проводится параллельно с воскресными выборами в немецкий парламент (бундестаг), что создало дополнительные проблемы для организаторов, но, кажется, не отразилось на настроении участников забега.
Наряду с Лондонским, Нью-Йоркским и Чикагским марафонами Berlin-Marathon считается одним из самых массовых (40 тысяч бегунов) и самым быстрым в мире (по среднему времени первых десяти участников). На дистанции в Берлине были установлены многочисленные мировые рекорды.
В эти выходные Берлинский марафон стартует в 44-й раз. В субботу проходят состязания на роликовых коньках и детский марафон (4,2195 километра). Главная дисциплина (марафонская дистанция для бега, спортивной ходьбы и езды на инвалидных колясках) – в воскресенье. В 9.15 утра (10.15 мск) бегуны в составе трех групп (старт каждые 20 минут) начнут гонку в берлинском парке Тиргартен. А почти за час до этого момента, в 8.00 (9.00 мск) в воскресенье в Берлине откроются избирательные участки – в немецкой столице зарегистрированы 1,7 миллиона избирателей.
История марафона
В 1974 году состоялся первый официальный Берлинский марафон для всех любителей бега, он проходил в районе лесного массива Груневальд. В состязании приняли участие 286 человек, из них 244 добежали до финиша. В мае 1981 году было принято решение перенести забег из леса в город – на твердом покрытии в состязаниях могли участвовать колясочники. Дистанция проходила мимо контрольно-пропускного пункта "Чарли", который разделял американский и советский секторы, и завершалась на самой знаменитой улице Западной Берлина – Курфюрстендам. Число участников росло с каждым годом. По этой причине старт был в 1987 году перенесен в парк Тиргартен.
Тридцатого сентября 1990 года, за три дня до объединения Германии и официального открытия границ между ФРГ и ГДР, Берлинский марафон воссоединил западную и восточную части города. Число желающих бежать было так велико, что организаторам в первый раз в истории состязания пришлось отклонять заявки. Мероприятие впервые транслировалось в прямом эфире на немецком телевидении.
"Лично для меня это было самым сильным потрясением за все годы участия в марафоне, в том числе по работе спортивным журналистом. Дистанция шла из Шарлотенбурга через Бранденбургские ворота в восточную часть города, а оттуда – до Лейпцигер-плац, которая теперь называется Потсдамер-плац. Площадь была совершенно пустая, но людей было очень много, рекордное число –25 тысяч человек. Но можно было собрать и 50 тысяч, если бы не лимиты. И люди бежали через Бранденбургские ворота. Это было нечто неописуемое", — рассказал РИА Новости официальный представитель организаторов марафона SCC-RUNNING Events Томас Штефенс.
Выборы и безопасность
"Мы уже в январе собрались вместе со всеми нужными ведомствами и стали решать, как сделать так, чтобы 24 сентября люди, которые идут на избирательные участки, могли без проблем обойти места проведения марафона. К 16.00 (17.00 мск) в воскресенье марафон закончится, оборудование будет демонтировано. В 18.00 (19.00 мск, время закрытия избирательных участков в Германии) путь к бундестагу для прессы будет совершенно свободен", — рассказал Штефенс.
Помимо ограничения дорожного движения на пути марафонцев будут приняты и другие меры для обеспечения безопасности, а также для доступа избирателей к участкам, рассказал РИА Новости заместитель официального представителя полиции Берлина Томас Нойендорф. На вопрос, не слишком ли опасно проводить выборы и марафон в один день, он сдержано ответил, что сроки проведения разных мероприятий определяет не городская полиция, добавив, что "охранять марафон гораздо сложнее, чем выборы".
В связи с тем что в Берлине существует "высокая абстрактная угроза террористических атак", сказал Нойендорф, в концепции безопасности, разработанной полицией для 24 сентября, "предусмотрены все возможные сценарии". Содержание концепции хранится в тайне, но, как сказал представитель полиции, будет учтен опыт трагедии 19 декабря 2016 года, когда террорист на угнанном грузовике протаранил рождественскую ярмарку в центре Берлина: 12 человек погибли, 48 попали в больницу.
Полиция намерена использовать бетонные блоки и тяжелую технику для перегораживания улиц, а также вертолеты, на избирательных участках будут работать волонтеры, а в город выйдут на патрулирование около 1,5 тысяч полицейских.
Трасса и правила участия
В этом году дистанция Берлинского марафона протяженностью в 42 километра и 195 метров начинается в парке Тиргартен. Далее бегуны проследуют через район Моабит, мимо ведомства канцлера и Александерплац, где стоит телебашня. Далее – в направлении района Нойкельн, через Кройцберг, Штеглиц и Шарлоттенбург, по улице Курфюрстендам к отстроенной после воссоединения Германии величественной площади Потсдамер-плац. Завершается забег возле Бранденбургских ворот.
Берлинский марафон проходит быстро – за 6 часов 15 минут, потому что город очень ровный, максимальный уклон всего 0,5%. По словам многолетнего участника гонки Маркуса, это преимущество прежде всего для "быстрых" бегунов — это обычно либо профессиональные спортсмены, либо "любители с большими амбициями", который хотят установить мировые рекорды. Маркус живет в Берлине, и он один из счастливчиков, который побежит 24 сентября.
"На самом деле, "быстрых" бегунов не так много. Люди едут на Берлинский марафон просто потому, что у нас красивый город, и дистанция проходит по самым красивым местам. Еще у нас довольно дешево по сравнению с другими европейскими городами, например с Парижем или Лондоном. И погода – когда на улице плюс 25 градусов, бежать не очень приятно, какой бы ровной ни была трасса. В Берлине же в конце сентября – градусов 10, это оптимально", — рассказал РИА Новости Маркус.
Неудивительно, что число энтузиастов, которые хотели бы пробежать Берлинский марафон, продолжает расти. Чтобы получить стартовый номер, нужно достичь 18 лет, зарегистрироваться на сайте и – попасть в лотерею, где разыгрываются 25-28 тысяч мест. Остальные места передаются благотворительным организациям, а также компаниям, которые организуют поездки на марафон.
В марафоне участвуют 40 тысяч человек, а попадают в лотерею примерно 60 тысяч, говорит Маркус. Но если повезло, и выиграл – осталось оплатить базовый пакет (около 150 евро) и забрать номер на старте. В стоимость базового пакета входит еще и медаль участника марафона, а также бесплатные напитки и еда на дистанции.
Настроение "можно все"
"В Берлине чувствуется, что это большое событие для всего города. Вдоль всей трассы стоят зрители, которые болеют, поддерживают, иногда просто пьют пиво и поднимают бокалы за тебя. К 30-му километру, когда сил практически не остается, ты бы уже хотел быть среди них! Эта поддержка болельщиков очень помогает", — рассказала РИА Новости участница Берлинского марафона-2017 из Москвы Дарья.
Отвечая на вопрос, страшно ли бежать марафон в первый раз, Дарья, за спиной у которой три марафона, заметила, что 42 километра – ощутимая дистанция даже для автомобиля.
"Конечно, в первый раз мне было страшно. Есть страх, что ты с этим просто не справишься. Тут важно думать о своем текущем состоянии – могу ли я сейчас бежать, ноги не болят, дыхание в порядке, сердце работает? Нужно концентрироваться на процессе, а не думать о том, что предстоит сделать. А на финише можно уже поднажать. Понимаешь, что силы экономить не нужно, адреналин играет. Поэтому бежишь во весь опор, пересекаешь финишную черту, подходишь к волонтерам, которые надевают на тебя медаль. И, конечно, после марафона такое состояние: мне можно все", — рассказала Дарья.